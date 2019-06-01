الأمير هاري وميغان ماركل يظهران دعمهما للمثليين – بالصورة

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الصفحة الرسمية للأمير هاري وميغان ماركل عبر تطبيق إنستغرام مجموعة صور بمناسبة حلول شهر حزيران وهو شهر الفخر عند المثليين.

وأُرفقت الصورة بتعليقٍ يؤكد دعم الثنائي للمثليين، مع التشديد على أن الارتباط بينهم أمر عادي وأن الحب هو حب لو كان بين شخصين من الجنس نفسه.

وبحسب التعليق، أكد الأمير هاري وميغان ماركل على أنهما سيقفان إلى جانب كل من يعمل من أجل هذه القضية، الأمر الذي أثار الجدل بين المتابعين الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض.