تحدي الوسامة بين محمد هنيدي وآسر ياسين.. من الرابح؟

متابعة بتجــــــــــرد: دخل الفنان محمد هنيدي في تحدٍ كوميدي مع الفنان آسر ياسين وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وشارك جمهوره ومحبيه، بصورة بطاقته الشخصية وصورة بطاقة آسر ياسين الشخصية وطرح تساؤلًا لجمهوره وقال: “مين الأكثر وسامة في صورة البطاقة الشخصية”.

وتفاعل مع منشور محمد هنيدي الكثير من متابعيه الذين أشادوا بخفة ظلة المعهودة ومنهم من طرح صوره وشاركهم في التحدي، كما سخر البعض من صور هنيدي وآسر وطالبوا الكثيرين من النجوم بخوض هذا التحدي .

ومن المقرر أن يعرض النجم محمد هنيدي مسرحية “3 أيام في الساحل”، التي كانت تحمل اسم “صراع في الفيلا”، خلال الأيام المقبلة ويشارك في بطولتها كوكبة من نجوم الكوميديا، من بينهم بيومي فؤاد، محمد ثروت وبوسي، ومن إخراج مجدي الهواري.

كما أنشأ هنيدي خلال الأشهر الماضية قناة رسمية له عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ووعد جمهوره بتقديم العديد من المفاجآت عبر قناته خلال الفترة المقبلة.