شهيرة تصفعُ رامز جلال بعد سقوطها في فخّ "الشلال".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سقطت الفنانة المصرية "شهيرة" ضحيةً في برنامج رامز جلال، المُخصّص للإيقاع بمشاهير المجتمع.

وظهرت شهيرة في البداية سعيدة، وتشارك في الإعلان الوهمي الذي جاءت من أجله إلى أندونيسيا حتى سقطت في الشلال.

وحرص رامز كالعادة على السخرية من ضيفته بعد هبوط المروحية إلى مكان تصوير المقلب.

بعدها سقطت شهيرة في المياه، ولحقها رامز جلال بالقناع على الزورق المخصص لإنقاذ الضحية وإيصالها للبر، حيث وجود الغوريلا.

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وأثناء ذلك ظلّت شهيرة تصارع الأمواج بوجه ارتسمت عليه ملامح الفزع والخوف، وحين وصلت إلى البر فاجأها رامز بالغوريلا فارتعدت وظلّت تصرخ، وسقطت على الأرض، وحين كشف رامز عن هويته بادرت بصفعه.

يُذكر أن فكرة برنامج "رامز في الشلال" تعتمد على استقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة أندونيسيا، ليتعرّض لمغامرة صعبة وغير متوقعة، في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب حتى اكتشاف المقلب في نهاية الأمر.