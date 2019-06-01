"بلاك تيما" يستعد لطرح ألبومهم الجديد "لون الكاكاو" في عيد الفطر

يستعد فريق "بلاك تيما" أمير صلاح وأحمد بحر ومحمد عبده، طرح ألبومهم الجديد "لون الكاكاو"، فى ايام عيد الفطر المقبل، على يوتيوب. ويضم الميني ألبوم 5 أغاني متنوعة، ويعد نقله موسيقية كبيرة لـ"بلاك تيما"، تولى توزيعه هاني ربيع وتعاونوا فيه مع الشعراء منتصر حجازي وميدو زهير وألحان محمد عبده وأمير صلاح الدين، مهندس صوت ماهر صلاح. وكان الفريق قد انتهى الأسبوع الماضي من تصوير photo session خاص بـ الميني ألبوم داخل إحدى الاستوديوهات الخاصة. قد يهمك أيضا:فريق "بلاك تيما" يُغنِّي مجموعة من أشهر أغنياته 29 تموز ريتشارد الحاج يعلن طرح ميني ألبوم فريق "بلاك تيما" الشهر الجاري

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