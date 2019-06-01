فيفي عبده تُسافر إلى الكويت للمشاركة في عمل مسرحي

تتجه النجمة فيفي عبده إلى دولة الكويت وذلك للمشاركة في أحد العروض المسرحية هناك، والتي تبدأ مع أول أيام عيد الفطر المقبل.

ونشرت فيفي عبده فيديو أثناء وجودها بالطائرة التي ستنقلها إلى الكويت، وقالت "يا مساء الفل والياسمين.. وحشتوني.. كل سنة وإنتم طيبين.. ويعيد عليكم الأيام بالخير واليمن والبركات.. أنا حبيت أقول لكم إني في الطائرة طالعة ع الكويت علشان عندي مسرحية في العيد إن شاء الله.. أشوفكم على خير بإذنك يا رب.. وهتواصل معاكم من هناك.. ويا رب دايما أشوفكم في أفضل صحة وحال".

وأصبح نشاط النجمة فيفي عبده مكثفا عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، حيث دائما ما تتواصل مع جمهورها بالتعليقات، والفيديوهات اللايف، ومقاطع الرقص التي تنشرها بين الحين والآخر، والتفاعل الكبير بينها وبين رواد الموقع.

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