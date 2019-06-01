أفلام هاري بوتر تعود مجددًا بـ4 قصص جديدة عن السحر

أعلنت جيه كيه رولينج مؤلفة فيلم هاري بوتر عن طرحها 4 قصص جديدة خلال الشهر المقبل وهي قصص جديدة لنفس شخصية هاري بوتر وتتناول دروس جديدة للسحر. سلسلة أفلام هاري بوتر كانت سبب في شهرة دانيال رادكليف الذى اشتهر بتجسيد دور الساحر هارى بوتر فى سلسلة الأفلام المبنية على الروايات، والتى حققت أفضل المبيعات فى هذا القرن، كما ظهر فى العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام السينمائية. قد يهمك أيضا:طرح منزل "هاري بوتر" للبيع بمليون جنيه إسترليني مرة أخرى "بلاك ميلك" تكشف عن خط أزياء جديد مستوحى من سلسلة "هاري بوتر" الشهيرة

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