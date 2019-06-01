فرقة "ديار" تروِّج للفلكلور السوري في مدينة تورونتو الكندية

تستعد فرقة ديار لإحياء أجدد حفلاتها الموسيقية في مدينة تورونتو الكندية، تقدم خلالها توليفة غنائية من روائع الفلكلور السوري مع "تاتش" من موسيقى الفلامنكو، إبان مشاركتها فى احتفالية "Tablao Flamenco"، وذلك في تمام السابعة والنصف مساء اليوم السبت.

ديار فرقة سورية الأصل مستقرة في كندا، من حيث المسمى فالكلمة تعبير شامى سوري الأصل فيما معناه "الأرض" وبيت العربي القديم في سوريا، وضع حجر أساسها ثلاثة موسيقيين انتقلوا من موطنهم السوري واستقروا حديثًا في مدينة تورونتو الكندية، وتعتمد أغانيها على إحياء روح الموروث السوري والعربى الأصيل بلمسات الفلامنكو على طريقتها الخاصة، وتضم الموسيقي طارق غريري مع لين ونور، ومن أبرز أغنياتها الموشح الأندلسي "جادك الغيث".

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