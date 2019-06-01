شكرا لقرائتكم خبر عن محمد امام يستكمل تصوير فيلمه "لص بغداد" بعد إجازة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف النجم محمد إمام تصوير مشاهده فى فيلمه "لص بغداد" بعد إجازة عيد الفطر المقبل، فى الديكورات المخصصة للعمل، ومن المقرر أن يسافر فريق العمل إلى دول أوروبية لتصوير المشاهد الخارجية هناك.





وتم تصوير جزء كبير من أحداث الفيلم فى الأشهر الماضية، قبل انشغال إمام بتصوير مسلسله "هوجان" الذى يعرض حالياً فى شهر رمضان على قناة الحياة حصرياً وحقق نجاحاً جماهيرياً منذ عرض الحلقات الأولى له .

ويشارك فى بطولة فيلم "لص بغداد" كل من فتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما.