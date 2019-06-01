شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك لير" و"3 أيام فى الساحل" تعرضان معا فى عيد الفطر وموسم الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض مسرحية "الملك لير" للنجم الكبير يحيى الفخرانى ومسرحية "3 أيام فى الساحل" للنجم محمد هنيدى بدءا من عيد الفطر وطوال موسم الصيف.

"الملك لير" يتم عرضها على أحد مسارح التجمع الخامس ويشارك يحيى الفخرانى بطولتها عدد كبير من النجوم يجتمعون لأول مرة فى عرض مسرحى واحد، فى مقدمتهم النجم فاروق الفيشاوى ورانيا فريد شوقى، ريهام عبد الغفور، هبة مجدى، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعى، أحمد عزمى، ناصر سيف، أيمن الشيوى، محمد فهيم وحمادة شوشة.

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أما مسرحية "3 أيام فى الساحل" فيتم عرضها على أحد مسارح مدينة 6 أكتوبر، ويشارك هنيدى بطولتها نجوم الكوميديا بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت والنجوم مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسى.

وقال المخرج مجدى الهوارى: إن الإقبال الجماهيرى الذى لاقته مسرحية "3 أيام فى الساحل" عند افتتاحها مطلع هذا العام شجعنا على خوض تحدى تقديم العرض الكلاسيكى "الملك لير"، والذى اعتبره البعض مغامرة كبيرة، ولكنه لاقى إقبالا جماهيريا.