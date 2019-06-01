شكرا لقرائتكم خبر عن علامة استفهام الحلقة 27.. محمد رجب يقتل يعقوب الغول انتقاما لشقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل "علامة استفهام" ببعض المشاهد الفلاش باك والتى ظهر فيها "نوح الشواف" محمد رجب مع "قنديل" إسلام حافظ والذى علم بزواج شقيقته فى السر من "يعقوب الغول" مؤمن نور، وحاول "نوح" أن يتفاهم مع "يعقوب" للاتفاق على الطلاق منها مقابل المبلغ المالى الذى يريده، الأمر الذى رفضه "يعقوب تماما.

وفى مشهد آخر جلس "نوح" مع شقيقه "جاسر" محمد ناصر، لمحاولة إبعاده عن خطيبته "آلاء"، الأمر الذى كان يرفضه، ولكن "نوح" كشف له أنها تخونه ولها علاقة مع "يعقوب" وأعطاه الصور التى تجمعها به.

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وجلس بعد ذلك "نوح" مع "أميرة" يسرا المسعودى ووالدتها، لطلب يدها لقنديل وأثناء انتظاره "لقنديل" حضرت رحاب" ميرهان حسين ابن خالة "أميرة" وطلبت منه الحديث على انفراد، ليخبرها بأنه يعلم بعلاقة الصداقة التى تجمعها بـ "قنديل" من زمان وكشف لها أيضا بأنه على علم بأنها كانت مريضة نفسية، مشيرا لها إلى أن توصل سلامه للدكتور النفسانى "طارق" إدوارد.

واختتم الحلقة باصطحاب "عشماوى" سائق التاكسى لكى يوصله إلى "الديسكو" بعد معرفته بعودة "يعقوب" من السفر والذى يظن بأنه قتل شقيقه "جاسر"، وحمل معه سكينا وقتله بها أثناء احتضانه له أثناء رقصه داخل الديسكو.

مسلسل "علامة إستفهام" يعرض على قنوات الحياة, cbc, ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.