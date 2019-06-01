شكرا لقرائتكم خبر عن كلبش 3 الحلقة 27.. خطة نارية بين هيدى كرم وجلال خطاب.. ومهمة جديدة للأنصارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث مثيرة شهدتها الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل "كلبش 3" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة قناةon e ، حيث دار نقاش بين المذيعة شهير – هيدى كرم واللواء جلال خطاب – أحمد عبد العزيز، حول انضمامها إلى المجموعة السرية منذ أيام قليلة، وهى المفاجأة المثيرة التى فرضها صناع العمل الحلقة الماضية، مما أثار فضول الجماهير لما يحدث فى حلقة اليوم، التى كشفت أن شهيرة قابلت خطاب منذ فترة ، وأكدت له أن أكرم صفوان يستغلها فى "لعبة قذرة" لخدمة مصالحه الشخصية والدولية ، مما يضر مصر فى أمنها واقتصادها وخلافه.





وتقابل اللواء ناصر سلامة وجلال خطاب، وتحدثا بشأن انضمام المذيعة الشهيرة، والذى كان متوقعا من قبيل خطاب، إذ أكد أن لديه يقين تام أنها وطنية وستأتى للتحدث فى وقت ما، وهو ما جعله يدافع عنها مع سليم الأنصارى.

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وفى مقابلة بين سليم الأنصارى وأكرم صفوان أكد الأخير أن هناك مهمة ويجب تنفيذها قبل حصوله على المليون دولار، كما تحدثا بشأن موت أمجد صفوان – إسلام جمال، خاصة أن صفوان يحمل ذنب موت شقيقه لسليم الأنصارى، الذى كان من المفترض أن يحميه حسب تعاونهم سوياً، وجاءت المهمة المحددة التى طلبها صفوان من سليم، عبارة عن مجموعة من الأفراد الأفارقة، وفى خلال 48 ساعة مطلوب خط سير هؤلاء الأشخاص ومراقبتهم.

كما أعلن النائب العام حظر النشر فى قضية "أمجد صفوان"، ولم يكتف صفوان بذلك، بينما حرض شهيرة وعصام السقا عميل السوشيال ميديا على اشتعال الموقف ضد الحكومة فى قضية مقتل شقيقه، كذلك طلب من شهيرة أن تبدأ فى الحديث عن الدول الأفريقية وما يحدث فيها من خلال برنامجها.

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.