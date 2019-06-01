شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "البرنسيسة بيسة" تريند على يوتيوب بعد أول يوم زواج والان مع تفاصيل الخبر
وكان مسلسل "البرنسيسة بيسة" لاقى تفاعلا من محبى النجمة مى عز الدين، سواء من خلال هاشتاج "تحدى بيسة"، أو من خلال تصدر المسلسل مؤشرات البحث عبر موقع جوجل وتصدر لأكثر من يوم، وكان آخرها مع الحلقة الـ24 و 25، فضلا عن تصدره أيضا التريند عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
مسلسل "البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.
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