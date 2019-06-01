شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة المقبل.. تامر حسنى يحتفل بعيد الفطر بالتجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم تامر حسنى، حفلا غنائيا ضمن حفلات عيد الفطر المبارك التى يحييها نجوم الغناء والطرب، وذلك يوم الجمعة الموافق 7 يونيو، داخل حديقة الأسرة بمنطقة التجمع الأول، وذلك عقب إحيائه حفلا غنائيا فى دبى ثالث أيام عيد الفطر.

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ويقدم خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة منها، "قرب حبيبي"، و"بنت الإيه"، و"أكتر حاجة بحبها فيكي"، و"ارجعلي"، و"بتغيب"، و"تليفونى رن"، و"أنا ولا عارف"، و"يا انا يا مفيش"، و"ريح بالك"، و"بطلة العالم فى النكد"، و"نور عينى" و"رسمى فهمى نظمي".

يذكر أن كليب "ناسينى ليه" للنجم تامر حسنى حقق أكثر من 40 مليون مشاهدة فى شهرين بعد طرحها على موقع يوتيوب.