شكرا لقرائتكم خبر عن حكايتى الحلقة 27.. تامر شلتوت يستولى على كل أملاك جده من أحمد صلاح حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة الـ27 من مسلسل "حكايتى" بمرور شهور على وفاة "البارون" – جميل برسوم، ويكتشف "على" – أحمد صلاح حسنى، أن جده كتب كل ممتلاكه لابن عمته "هيثم" – تامر شلتوت بيع وشراء وسط دهشة كبيرة من على الذى يخشى أن يكون البارون مات غاضبا منه، وعندما يذهب على إلى الميناء يجد هيثم استولى على كل شىء ويطرده ويؤكد أن البارون باع له كل شىء.

تقف داليدا عن استرجاع ما حدث لها منذ الحلقة الأولى، حيث تعرضت لحادث سيارة مدبر فى الحلقة الأولى ومن وقتها وهى تروى حكايتها لضابط الشرطة الذى يحقق معها، لتبدأ الأحداث من جديد بعد نهاية مرحلة الفلاش باك، حيث تستكمل حديثها مع ضابط الشرطة الذى يخمن بان الذى دبر الحادث لممكن أن يكون أحدا من عائلتها أو فريدة عسل وبعد استجوابهم معهم ينكرون تماما.

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تشعر فريدة بالغيرة الشديدة من النجاحات التى وصلت لها داليدا وامتلاكها 15 فرعا للمنتج الخاص بها، وتستغل تواجدها فى الأتليله بنفردها وتسرق الخزنة، فيما يعانى على من الجلوس فى المنزل بدون عمل وتحاول والدته إقناعه بالبحث عن شغل أو فتح مشروع ولكنه لا يملك شيئا، وأنه لا يفهم سوى فى أعمال الشحن والتفريغ، وتعرض عليه داليدا أن يحصل منها على الأموال التى يحتاجها وكأنه يحصل على قرض من البنك ويوافق فى النهاية.

يمر "نادر" – أحمد جمال سعيد بأزمة صحية جراء تناوله الحشيش مع أصحابه، بينما يأمر "أدهم" رجاله المسلحين باقتحام المصنع والأرض محاولة لإعادة سيطرتهم مرة أخرى على أملاكهم ويذهب معهم ويحرقوا المخزن والارض ويعرف "حسام" – إسلام جمال أن أدهم وراء كل شىء ويذهب لهم فى الفيلا ومعه رجاله ويهددهم بحرقهم جميعًا يخرج "سليمان" – أحمد بدير، ويقتله بـ3 رصاصات.

يعرض حكايتى على قنوات CBC,DMC,ON E وهو بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.