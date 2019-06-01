شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فرقة imagine dragons تفتتح نهائى أبطال أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكلمات مفعمة بالتفاؤل والحيوية ممزوجة بوصلة موسيقية من حماسة الروك، افتتحت الفرقة الأمريكية العالمية imagine dragons فعاليات مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، التى تجمع فريقي ليفربول وتوتنهام فى نهائي إنجليزي لا يتكرر.

وافترشت الفرقة أنحاء ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، لتقديم توليفة غنائية من أشهر أغانيها، منها "Believer" و"radioactive" و"Thunder"، لتترك الساحة بعد عرض استمر قرابة الساعة لانطلاق صافرة البداية للمباراة المنتظرة من قبل الملايين من المصريين بشكل خاص، ممن ينتظرون تحقيق أمنيتهم بتتويج مواطنهم محمد صلاح بلقب دوري الأبطال، بعد قيادته فريق ليفربول للوصول للنهائي للعام الثانى على التوالي، وتمكن من إشعال فتيل الحماس بتسجيله أو أهداف فريقه ضد توتنهام بعد دقيقية واحدة فقط من انطلاق المباراة.





وتعد فرقة التنانين أحد أشهر فرق الروك الأمريكية والعالمية، انطلقت شهرتها منذ قرابة العشر سنوات، وعرفت بأغانيها ذات طابع الحماس في الكلمات بشكل خاص والقوة في الأداء الغنائي، وتمكنت من تجاوز حاجز المليار مشاهدة لأغانيها عبر منصة يوتيوب عدة مرات بأغنيات "Believer" و"Thunder".

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