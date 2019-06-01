شكرا لقرائتكم خبر عن "كاردى بى" تهين الصحافة بصورة عارية وتغطى الأماكن الحساسة بكلمة press والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة كاردى بى اكتفت من التواصل مع "الصحافة " بل وبدأت فى مهاجمتها أيضا، وهو ما أثار الكثير من الجدل فور نشرها صورة ترويجية لأغنيتها الجديدة "press"، حيث ظهرت كاردى بى ذات الـ26 عاما عارية تماما ومحاطة بعدد من المصورين، ووجهت كاردى بى الإهانة للصحافة بتغطيتها بعض الأماكن الحساسة بجسدها بشريط باللون الأسود يحمل كلمة "صحافة".

وأشار موقع "npr" أن الإلهام لهذه الأغنية كان من وسائل التواصل الاجتماعى، وخاصة أن كاردى بى عانت الفترة الأخيرة من انتشار الشائعات حول علاقتها بزوجها نجم الراب "أوفست" إضافة إلى تعسر إطلاق ألبومه الغنائى بسبب الاضطرابات التى تحيط به.