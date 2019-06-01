شيرين رضا: "إزاي في ناس ممكن تعذب حيوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي: أعربت الفنانة شيرين رضا عن استيائها من ظاهرة تعذيب الحيوانات، بمنشور عبر صفحتها الشخصية على "تويتر". كتبت شيرين في تغريدتها: "إزاي في ناس ممكن تعذب حيوان في نهار رمضان؟ يحرقوهم ويسمونهم ويرموهم من على الأسطح! إيه الوحشية دي في الشهر الكريم؟ أنا مش مصدقة إحنا إزاي وصلنا لكده؟ فين الشعب الطيب المتدين بطبعه؟ من أنتم". يذكر أن الفنانة شيرين رمضان تغيب عن السباق الدرامي لرمضان الجاري.

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