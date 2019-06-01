محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي: تعاقدت شركة سينرجي للإنتاج الفني للمنتج تامر مرسي، مع النجم يوسف الشريف على مسلسل جديد، للعرض في شهر رمضان لعام 2020. نشر مرسي، على صفحته الشخصية بـ"إنسجرام"، صورة جمعته بيوسف الشريف، وكتب:" رمضان 2020". يُذكر أن الفنان يوسف الشريف شارك في رمضان 2017 بمسلسل "كفر دلهاب" وحقق نجاحًا كبيرًا. "كفر دلهاب" إخراج أحمد نادر جلال، وبطولة محمد رياض، روجينا، سهر الصايغ، صفاء الطوخي، أحمد سعيد عبدالغني، هادي الجيار.​



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كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب عامين.. يوسف الشريف يتعاقد على مسلسل رمضان 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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