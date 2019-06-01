محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:
طمأنت الفنانة نهال عنبر رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية جمهور النجم الكبير حسن حسني على حالته الصحية، والتي أكدت أنها جيدة.
وقالت نهال، في تصريحات لمصراوي: "النجم الكبير حسن حسني في منزله حاليًا، وصحته الحمد الله جيدة جدًا ويمارس يومه بشكل طبيعي".
وأوضحت أن "واقعة تعرضه لأزمة صحية تعود إلى وقت ماضي، حيث دخل المستشفى وخضع لعملية جراحية وقتها وهو الآن في منزله الحمد الله وبصحة جيدة".
كما قال الفنان منير مكرم عضو اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، في تصريحات لمصراوي: "الفنان القدير حسن حسني وسط أسرته بصحة جيدة ويوجه الشكر لكل من حاول الاطمئنان عليه".
يذكر أن الفنان حسن حسني يشارك في السباق الدرامي لرمضان الجاري بمسلسل "أبو جبل"، بطولة مصطفى شعبان ونجلاء بدر ودياب وعائشة بن أحمد وعايدة رياض.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| تطورات الحالة الصحية للفنان حسن حسني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.