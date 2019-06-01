بالفيديو.. تحت الأمطار أحمد سعد يؤدي مناسك العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
نشر الفنان أحمد سعد مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، أثناء أدائه مناسك العمرة بمكة المكرمة.
ظهر سعد في الفيديو يدعو، وعلق: "من داخل الكعبة الشريفة، وفي عز الأمطار، سبحان الله والحمد لله ولاإله إلا الله والله وأكبر ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم".
يذكر أن الفنان أحمد سعد طرح مؤخرًا، عبر قناته الرسمية بـ"يوتيوب"، أغنية جديدة باسم "عز الشباب".
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