ديانا حداد تحيي حفل عيد الفطر في جزر المالديف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:
أعلنت المطربة ديانا حداد عن إحيائها حفل عيد الفطر المقبل في جزر المالديف. ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس 6 يونيو الجاري.
نشرت حداد البرومو الدعائي للحفل، عبر صفحتها الشخصية بـ"إنستجرام"، وكتبت: "بانتظاركم بالحفل الأول في جزر المالديف يوم الخميس القادم ٢٠١٩/٦/٦".
يذكر أن آخر أعمال ديانا حداد كانت أغنية "عشيري"، من كلمات وألحان سعيد الدوبي.
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