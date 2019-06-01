ديانا حداد تحيي حفل عيد الفطر في جزر المالديف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

أعلنت المطربة ديانا حداد عن إحيائها حفل عيد الفطر المقبل في جزر المالديف. ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس 6 يونيو الجاري.

نشرت حداد البرومو الدعائي للحفل، عبر صفحتها الشخصية بـ"إنستجرام"، وكتبت: "بانتظاركم بالحفل الأول في جزر المالديف يوم الخميس القادم ٢٠١٩/٦/٦".

يذكر أن آخر أعمال ديانا حداد كانت أغنية "عشيري"، من كلمات وألحان سعيد الدوبي.