​محمد رمضان يرد على إشادة حميد الشاعرى بأغانيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" تدوينة يرد بها على إشادة حميد الشاعر بأغانيه في برنامج "عايشة شو".

وكتب رمضان: "الشهادة دي بغلاوة الـ ٣٠٠ متر".

وكان حميد الشاعري قد حل ضيفًا على برنامج "عايشة شو" للإعلامية عائشة عثمان، وصرح خلال البرنامج أنه يحب الموسيقى التي يقدمها محمد رمضان.

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ويٌعرض لمحمد رمضان حالياً مسلسل "زلزال" من بطولته إلى جانب حلا شيحة، والمسلسل تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.