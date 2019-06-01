​محمد رمضان يرد على إشادة حميد الشاعرى بأغانيه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" تدوينة يرد بها على إشادة حميد الشاعر بأغانيه في برنامج "عايشة شو".
وكتب رمضان: "الشهادة دي بغلاوة الـ ٣٠٠ متر".
وكان حميد الشاعري قد حل ضيفًا على برنامج "عايشة شو" للإعلامية عائشة عثمان، وصرح خلال البرنامج أنه يحب الموسيقى التي يقدمها محمد رمضان.
ويٌعرض لمحمد رمضان حالياً مسلسل "زلزال" من بطولته إلى جانب حلا شيحة، والمسلسل تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.
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