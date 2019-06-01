بالفيديو - نهال عنبر تزور أطفال مستشفى 57357

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
حرصت الفنانة نهال عنبر علي زيارة أطفال مستشفى 57357 لتقديم الدعم لهم.
ونشرت نهال مقطع فيديو لها مع الأطفال ظهرت فيه، وهي تتحدث معهم وتحاول التخفيف عنهم، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام".
يذكر أن الفنانة نهال عنبر تشارك في السباق الدرامي لرمضان الجاري، من خلال مسلسل "حكايتي" بطولة ياسمين صبري، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، جمال عبدالناصر، إدوارد، إخراج أحمد سمير فرج.
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