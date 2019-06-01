سحور إيغل فيلمز: باسل خياط غاضب وماغي بوغصن تفاجىء الحضور بـ سيرين عبد النور

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 يونيو 2019 10:40 مساءً - بحضور جماهيري حاشد، أقامت "ايغل فيلمز" سحورها الذي اتسم بالفخامة والأناقة، وحضره عدد كبير من نجوم لبنان وسوريا ومصر والعالم العربي، وعلى رأسهم نجوم الشركة ماغي بو غصن، أحمد فهمي، باسل خياط، ورد الخال ، ندى بو فرحات، داليدا خليل، باسم مغنية.

سيرين عبد النور وماغي بو غصن



سيرين عبد النور مفاجأة الحفل



وكانت مفاجأة الحفل النجمة سيرين عبد النور التي طوت صفحة خلافها مع الشركة بعد مشاركتها بمسلسل 24 قيراط عام 2015 لتفتح صفحة جديدة وتؤكد على علاقتها المتينة بزميلتها ماغي بو غصن وزوجها المنتج جمال سنان.

ماغي بو غصن وجمال سنان مع عدد من الممثلين اللبنانيين



غياب دينا الشربيني بطلة "زي الشمس"



وكان لافتاً غياب الممثلة المصرية دينا الشربيني التي تلعب دور البطولة في مسلسل "زي الشمس"، وهو العمل الذي يحقق نجاحاً كبيراً خصوصاً في مصر، وكان متوقعاً غيابها لأن دينا بعيدة نوعاً ما عن الإعلام.

كما كان لافتاً حضور نجوم الزمن الجميل الذين أضفوا على السحور جواً من الألفة أمثال: "نقولا دانييل، ختام اللحام، مجدي مشموشي وغيرهم".

كما كان لافتاً حضور كبار صناع الدراما في العالم العربي والعالم مثل مدراء "Netflix" التي تتعاون مع الشركة في عرض مسلسل "الكاتب"، وستتعاون قريباً مع الشركة لعرض مسلسل “بروفا” الذي تلعب بطولته ماغي بو غصن وأحمد فهمي وتحضّر مع الشركة لأعمال جديدة، وحضر منتجون من الـ mbc وosn.

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كما حضر كبار الكتاب والمخرجين في العالم العربي، وكان لافتاً وجود مخرج "خمسة ونص" فيليب أسمر في السحور، وهذا ما عكس جوا من الألفة بين شركتي "ايغل فيلمز" و"الصباح" التي حضرت منها بطلة "الهيبة" سيرين عبد النور والممثل عبدو شاهين والفنانة ختام اللحام، رغم غياب المنتج صادق الصباح.

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تقسيم الطاولات حسب كلّ مسلسل



تمّ تقسيم الطاولات حسب كلّ مسلسل، فجلس أبطال "الكاتب" جنباً إلى جنب باسل خياط والكاتبة ريم حنا والمخرج رامي حنا والممثلة ندى بو فرحات والممثلة دانييلا رحمة والممثلة ريم خوري التي تلعب أوّل أدوارها بشخصية (تمارة) وغاب غابرييل يمين، بينما حضر من مسلسل "أسود" باسم مغنية وورد الخال وداليدا خليل.

أما من "بروفا" فحضرت ماغي بو غصن صاحبة الدعوة وأحمد فهمي ونهلة داوود وفيفيان أنطونيوس، بالإضافة إلى الطلاب الجدد الذين لعبوا أدوارهم الأولى على الشاشة.

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جمال سنان: نجاحي يؤرق البعض

المنتج جمال سنان





ألقى المنتج جمال سنان كلمة تحدث فيها عن مشاريعه في هوليوود وعن رؤيته للمشاريع المقبلة وانطلاق ورشة رمضان 2020 منذ اليوم، كما تحدث عن أصداء الأعمال، وردّ على بعض المنتقدين بالقول إن نجاحه يؤرق البعض، والشركة تسعى دائماً لتقديم الأفضل ولتطوير ذاتها.

كما تحدث عن "بروفا" فقال: " فخور بهذا العمل الذي يتحدث عن مشاكل موجودة في كل بيت عربي، فيما اعتبر أن مسلسل "الكاتب" واحد من أضخم الإنتاجات والتي تحقق نجاحاً غير مسبوق عبر "Netflix" كما تحدث عن "أسود" وقال: "إن البعض انتقد قصة المسلسل لكنها من أجمل القصص وهي تتناول موضوع الـ "بيدوفيليا" الذي عولج بكثرة في البرامج الاجتماعية ولكن تمت معالجته في "أسود" بطريقة راقية وبعيدة عن الإسفاف.

على هامش السحور كان لافتاً حضور الفنانة سيرين عبد النور التي كانت مفاجأة الحفل والتقاطها الصور وتبادلها القبل مع زميلتها ماغي بو غصن ما طوى نهائياً صفحة الخلاف وهي صفحة طويت منذ سنتين لكن لم تجتمع النجمتان في مناسبة فنية ضخمة كهذه، ما يطرح التساؤل: "هل سنشاهد سيرين عبد النور في عمل سيحمل توقيع "إيغل فيلمز؟" .

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المنتج جمال سنان ودانييلا رحمة



أغنية "الهيبة" حاضرة في سحور الشركة المنافسة



وكان لافتاً أيضاً أن الدعوات لم توزع على فناني الشركة فحسب، بل شملت فنّاني شركات منافسة وفنانين لا جديد لهم على الشاشة، ما حول السحور إلى مناسبة فنية بامتياز كان أبطالها نجوم الزمن الجميل الذين أثروا الدراما بحضورهم هذا العام ونالوا إستحساناً كبيراً من قبل النقاد والجمهور.

خلال السحور، وبعد انتهاء فقرة جمال سنان، كان هناك فقرة غنائية رافقت السحور، وكان لافتاً فيها أن المغني غنى أغنية "الهيبة" وهو العمل المنافس من قبل شركة "الصباح" المنافسة ما يعكس الروح الرياضية بين شركات الإنتاج في لبنان.

الممثل باسل خياط



باسل خياط غاضب



الممثل باسل خياط لم يكن على طبيعته، فقد دارت معظم الأسئلة التي وجهها إليه الصحافيون حول عدم تحقيق مسلسله "الكاتب" نسبة مشاهدة كبيرة مقارنة بعمله الماضي "تانغو" وهو ما استفزه، خصوصاً أن معظم الصحفيين الذين سألوه عن المسلسل كانوا لم يشاهدوه بعد، ولم يكن مرتاحاً طيلة السحور وهو لم يخف إنزعاجه.

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ماغي بو غصن نجمة الحفل



النجمة ماغي بو غصن كانت نجمة الحفل بامتياز، وحرصت على استقبال الجميع. وقد أجمع النقاد والصحفيون على أن مسلسل "بروفا" هو واحد من أنجح المسلسلات الإجتماعية التي تتناول شريحة المراهقين، وهي شريحة لم يتم التطرق إليها من قبل. وقد عبرت ماغي عن فخرها بهذا العمل الذي اعتبرت أنه سينال حقه أكثر في العروض الثانية، لأنه يستحق أن تشاهده كل عائلة في العالم العربي.

النجمة ماغي بو غصن



حضور نوال الزغبي وحسن الرداد



كما حضرت النجمة نوال الزغبي، التي غنت شارة مسلسل "بروفا" بفعل الصداقة التي تجمعها بـ ماغي، ولكنها لم تبق لكثير من الوقت وغادرت بسرعة. كما حضر الممثل المصري حسن الرداد الذي يشارك في مسلسل "الزوجة 18" متأخراً ولكنه بقي لحين انتهاء حفل السحور.

تفاصيل كثيرة ولقاءات أخرى مع النجوم الذين حضروا السحور تتابعونها بالفيديو لاحقاً على موقعنا.

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