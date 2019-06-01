بالفيديو: رغدة تهدد بالانسحاب على الهواء بعد كشف واقعة ضربها المبرح لسمير صبري

هددت الفنانة رغدة بالانسحاب من برنامج “شيخ الحارة”، بعد أن تم الكشف عن واقعة ضربها المبرح للفنان سمير صبري في مرسى مطروح.

رغدة انفعلت بعد كشف تفاصيل ضربها لسمير صبري في مرسى مطروح، من خلال شخصية “شيخ الحارة” لتطلب منه أن يكشف عن هويته بعد أن سرد هذه القصة.

وسردت رغدة تفاصيل الواقعة التي دفعتها لضرب سمير صبري، وهي أنه كان منتج فيلم “جحيم تحت الأرض” وأثناء التصوير في مرسى مطروح غرق عامل من طاقم التصوير يبلغ سنه 19 عاماً، فتم الاتصال بسمير من أجل الحضور وإدارة هذه المشكلة.

وأضافت رغدة أن سمير صبري تأخر كثيراً، وكلما تم الاتصال به يقول أنه في يرتدي ملابسه مرة، ومرة أخرى أنه في الطريق إلى المكان، حتى حل الليل وعندما رأته لم تتمالك نفسها من الغضب وانهالت عليه بالضرب.

الجدير بالذكر أن حلقة رغدة تعد من الحلقات الممنوعة من العرض على شاشة “القاهرة والناس”، وأنه يتم عرض الحلقات على شاشة قناة الظفرة.

وكانت نقابة الإعلاميين أصدرت قراراً بوقف عرض برنامج “شيخ الحارة” على الشاشة “القناة والناس”، نظراً لرصد تجاوزات في الحلقات التي تم عرضها مع بداية رمضان.