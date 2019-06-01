.. و«السيرة الهلامية» و«رحلة الزمن الجميل» على مسرح الدولة فى العيد

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، إن مسارح الدولة تستقبل الجمهور ابتداء من ثانى أيام عيد الفطر بـ١٠ عروض مسرحية، لتقدم وجبة مسرحية متنوعة لجمهور المسرح.

وأكد إسماعيل مختار، أنه من المقرر أن تستمر فرقة المسرح الحديث فى تقديم عرض «أمر تكليف»، وهو ضمن مبادرة «اعرف جيشك» التى يتبناها البيت الفنى للمسرح للتعريف ببطولات الجيش المصرى، العرض عن «نقطة حدود» لعيسى الجمال، بالإضافة إلى حكايات حقيقية، بطولة كريم الحسينى، عزة لبيب، جهاد أبوالعينين، وإخراج باسم قناوى، وذلك على مسرح السلام بالقصر العينى.

ويقدم المسرح الكوميدى عرض «كوميديا البؤساء»، العرض عن نص «البؤساء» للكاتب الفرنسى الشهير فكتور هوجو، من تأليف وإخراج مروة رضوان، بطولة رنا سماحة، محمود عزت، رامى الطمبارى، محمد عبده، وذلك ابتداء من ثانى أيام العيد، وتقدم

Advertisements

فرقة الشباب على مسرح ملك من جديد عرض «يوم معتدل جدا» تأليف سامح عثمان وسامح بسيونى، فكرة وإخراج سامح بسيونى، بطولة كمال عطية ومجموعة من الوجوه الشابة الجديدة، وذلك ابتداء من ثالث أيام العيد.

وتعرض فرقة مسرح الطليعة عيد الفطر ثلاثة عروض، حيث تبدأ بالمونودراما «أنا كارمن» تأليف وسينوغرافيا وإخراج سماء إبراهيم على قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة، والعرض المسرحى «السيرة الهلامية» تأليف الحسن محمد وإخراج محمد الصغير على قاعة زكى طليمات بمسرح الطليعة، وتعرض أيضاً مسرحية «يوم أن قتلوا الغناء» على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية، العرض من تأليف محمود جمال بطولة ياسر صادق، علاء قوقة، تامر كرم، حمادة شوشة،

ومجموعة من الشباب وإخراج تامر كرم، حيث تبدأ جميعها من ثانى أيام العيد.

وتستأنف فرقة مسرح الغد عرضها المسرحى «الحادثة» تأليف الكاتب الكبير لينين الرملى إخراج عمرو حسان، بطولة مصطفى منصور، ياسمين سمير، ريهام أبوبكر، فتحى الجارحى، وذلك على مسرح الغد بالعجوزة، بينما تستمر فرقة مسرح «الشمس» لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى تقديم العرض المسرحى «أنتيكا»، من تأليف أيمن حافظ، بطولة أمير صلاح الدين، إيناس نور، وائل أبوالسعود، ومجموعة من الفنانين من ذوى الاحتياجات الخاصة، إخراج أميرة شوقى وأيمن حافظ، هذا بالإضافة إلى برنامج يومى من عروض الأفلام يقدم بالمجان، وذلك على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، ابتداء من ثانى أيام العيد.

وتقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس «رحلة الزمن الجميل»، من تأليف وأشعار يحيى زكريا، وفكرة وإخراج محمد نور على مسرح القاهرة للعرائس، وتقدم فرقة المسرح القومى للأطفال عرضها الجديد «القطط» من بطولة ميرنا وليد، سيد جبر، محمود حسن، جلال عثمان، تأليف صفوت زينهم وإخراج صفوت صبحى، ابتداء من ثانى أيام العيد.