فى موسم عيد الفطر.. المسرح الخاص ينتعش بأربعة عروض فنية

تشهد خشبة المسارح المصرية، خلال موسم عيد الفطر، حالة من الانتعاش الكبيرة تبشر بعودة قوية للمسرح، ونجوم الكوميديا بعد غياب طويل، حيثُ ينافس الفنان محمد هنيدى بمسرحيته «3 أيام فى الساحل» بعد توقف شهرين، والتى ستعرض على مسرح «كايرو شو» بمدينة 6 أكتوبر فى أول أيام عيد الفطر، ويشاركه الفنان بيومى فؤاد، وأحمد فتحى، ومحمد ثروت، وندا موسى، ومها أبوعوف، ومحمد محمود، وسامية الطرابلسى، ومن تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدى الهوارى.

أما فى مسرح كايرو شو التجمع الخامس، تعرض مسرحية «الملك لير» من روائع الكاتب الإنجليزى ويليام شكسبير، بطولة الفنان يحيى الفخرانى بمشاركة كوكبة كبيرة من الفنانين منهم: فاروق الفيشاوى، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد فراج، ونضال الشافعى، وأحمد عزمى، وريهام عبدالغفور، ورانيا فريد

شوقى، وهبة مجدى، من إخراج تامر كرم، وإشراف فنى وإنتاج المخرج مجدى الهواري.

وكانت المسرحية قد حققت نجاحا جماهيريا كبيرا وقت عرضها على خشبة المسرح القومى، ما حمس فريق العمل لإعادة عرضها برؤية جديدة ومختلفة وبنجوم جدد على مسرح «كايرو شو».

ويستقبل مسرح «كايرو شو» بمدينة 6 أكتوبر مسرحية Not Frozen، وهى عمل موسيقى غنائى راقص للأطفال، بطولة مجموعة من الأطفال والشباب الموهوبين، تأليف محمود جمال الحدينى، وإخراج محمد الصغير.

ويستعد الفنان الكبير محمد صبحى، لتقديم موسم ثانِ من مسرحية «خيبتنا»، والتى ستعرض فى ثانى أيام عيد الفطر.

وكان الموسم الأول من المسرحية حقق نجاحا كبيرا وقت

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عرضه على مسرحه بمدينة «سنبل». فى محاولة منه لاسترداد هيبة المسرح.

وإيمانا منه بقيمة ورسالة المسرح، فهو ليس مجرد قصة وحدث بالنسبة له، وإنما أسلوب حياة، يجرى النجم الكبير بروفاته على مسرحية جديدة تحمل اسم «هنوريكو النجوم فى عز الظهر» كما يجهز عملا مسرحيا آخر مع النجمة القديرة سميحة أيوب يشاركها فيه البطولة على المسرح.

مسرحية «خيبتنا» من تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحى وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية «غزل البنات» ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات بوسى الهوارى وميرنا زكرى وعبير فاروق والفنان القدير شوقى طنطاوى والوجه الجديد حازم القاضى.

مسرحية «خيبتنا» تتناول ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وتدور المسرحية فى قالب كوميدى غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور «يائس» العالِم فى علم الجينات.