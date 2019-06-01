بالفيديو.. ويجز يطرح أحدث كليباته

طرح نجم الراب ويجز أحدث كليباته بعنوان "باظت"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وذلك بمشاركة دي جي توتي. "يوتيوب"، وذلك بمشاركة دي جي توتي. يذكر أن الفنان ويجز طرح مؤخرا كليبا بعنوان "مدينة المذنبين"، كما شاركه في الغناء الفنان "الفايڤ"، وحقق الكليب نجاحا واسعا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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