بالفيديو.. كاظم الساهر يطرح أحدث أغنياته

طرح النجم كاظم الساهر أحدث أغنياته بعنوان "متمردة"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و هي من ألحانه، و كلمات كريم العراقي، و توزيع ميشال فاضل. و كلمات كريم العراقي، و توزيع ميشال فاضل. يذكر أن قيصر الغناء العربي كاظم الساهر سيقدم حفلا غنائيا يوم الخميس الموافق 8 أغسطس المقبل، بمدينة عمّان عاصمة الأردن، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء.

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