كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد علي رزق لـ صلاح: ‏بقلوبنا معاك يا بطل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعم الفنان محمد على رزق، محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزى قبل ملاقاة توتنهام، مساء اليوم، في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي يقام على ملعب وانداميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وكتب رزق على صفحته بموقع "تويتر": "‏‏بقلوبنا معاك يا بطل‎@MoSalah".

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

أليسون بيكر في حراسة المرمى، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، ألكسندر أرنولد، أندرو روبرتسون، فابينهو، جوردان هندرسون، فينالدوم، ساديو ماني، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو.