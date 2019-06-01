كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019 .. بشار الشطي يطالب مرام البلوشي باستكمال دراستها في "دفعة القاهرة 27" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث "دفعة القاهرة 27" عودة "دلال" للمنزل بعد اقتحامها بروفة حفل العندليب عبدالحليم حافظ، وحكت تفاصيل الواقعة لزميلاتها، وكشفت "نادية" ل"ناصر" عن محل إقامتها الجديد، وكواليس إدعائها الموت، ولكنه رفض تقبل حديثها وترك منزلها الجديد، وطالب "يوسف" من زوجته "لطيفة" استكمال الدراسة في الجامعة، بعدما حصلت على مجموع ٩٠٪؜ في مادة البلاغة.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.