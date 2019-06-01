“متمردة”.. هدية كاظم الساعر لجمهوره – بالفيديو

متابعة الخليج 365: طرح النجم العراقي كاظم الساهر أغنية جديدة بعنوان “متمردة” عبر قناته على موقع “يوتيوب” الشهير.
الأغنية من ألحان كاظم الساهر، كلمات كريم العراقي وتوزيع ميشال فاضل
وحققت أغنية “متمردة” رواجًا واسعًا فور إطلاقها إلكترونيًا، وتلقى كاظم الساهر آلاف الرسائل التي هنأه فيها محبوه على إصدارها.
تجدر الإشارة إلى أن كاظم الساهر يستعد لموسم صيفي حافل بالمهرجانات الجماهيرية في عدد كبير من البلدان العربية.
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