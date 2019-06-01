صورة تثير الشبهات حول حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا

تصدر الحكم الجامبي بكاري جاساما، المشهد الختامي لبطولة دوري أبطال أفريقيا خلال إياب الدور النهائي، الجمعة، والذي جمع بين الترجي التونسي والوداد المغربي على ملعب "رادس".

وشهدت المباراة جدلا واسعا بعد إلغاء جاساما هدفا للوداد بداعي التسلل، قبل أن يعترض لاعبو الفريق الضيف، مطالبين الحكم بالاحتكام لتقنية الفيديو، لكنه امتنع عن ذلك بإصرار أثار جدلا كبيرا.

ورفض لاعبو الوداد استكمال المباراة حتى يستعين الحكم بتقنية الفيديو، إلا أنه تبين في النهاية تعطل الـ "VAR"قبل انطلاق اللقاء.

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ومع إصرار لاعبي الفريق المغربي على عدم استكمال المباراة حتى اللجوء لتقنية الفيديو، توقف اللقاء لأكثر من ساعة، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بانسحاب الوداد وإعلان فوز الترجي بالمباراة ومن ثم اللقب.

وتداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتقنية الفيديو قبل انطلاق المباراة، والتي ظهرت في حالة جيدة دون أي عطل، على عكس ظهورها معطلة فور مطالبة لاعبي الوداد باللجوء إليها.

وأثارت هذه الصورة شبهات عديدة حول الحكم وتعمده عدم الذهاب لتقنية الفيديو، في مشهد غريب على نهائي أكبر بطولة في القارة السمراء.



