تقرير.. "نهائي الفار" يعيد الوجه القبيح للكرة الأفريقية

واصلت كرة القدم الأفريقية إظهار وجهها القبيح، لا سيما في المحافل الكبرى، التي شهدت مشاهد مثيرة للجدل، آخرها نهائي دوري الأبطال، الذي جمع الترجي التونسي بنظيره الوداد المغربي، الجمعة، على ملعب "رادس".

وخلال إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، توقفت المباراة لفترة طويلة بعد اعتراض لاعبي الوداد على إلغاء هدف التعادل، الذي سجله الفريق المغربي في الدقائق الأولى من الشوط الثاني.

وفي تصرف غير مفهوم، رفض الحكم الجامبي بكاري جاساما الاحتكام لتقنية الفيديو، رغم إصرار لاعبي الوداد على اللجوء إليها، لتبين صحة الهدف من عدمها.

وشهدت المباراة مشادات بين لاعبي الوداد والحكم الجامبي، الذي أصر على عدم اللجوء لتقنية الفيديو، قبل أن يتضح تعطلها وعدم قدرة الحكم على الاستعانة بها.

وبدا أن مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على علم بتعطل تقنية الفيديو قبل المباراة، كما قيل إنه تم إبلاغ قائدي الفريقين بذلك لكن قائد الوداد لم يفهم لغة الحكم، وهو أمر يثير المزيد من الجدل، لا سيما مع مباراة بهذا الحجم.

ونزل أحمد احمد رئيس الاتحاد الأفريقي أرض الملعب لمحاولة حل الأزمة، لكن دون جدوى، مع إصرار لاعبي الوداد على عدم استكمال اللقاء دون اللجوء لتقنية الفيديو.

وأعاد هذا المشهد المثير للجدل إلى الأذهان عدة وقائع شهدتها مختلف البطولات الأفريقية، لا سيما دوري الأبطال، في السنوات القليلة الماضية، وهو ما تستعرضه "العين الرياضية" في التقرير التالي.

مشهد مؤسف

وشهدت المباراة النهائية لدوري الأبطال عام 2003، والتي جمعت الإسماعيلي المصري وإنييمبا النيجيري، مشهدا مؤسفا، بعدما قامت جماهير "الدراويش" بشغب غير عادي.

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وتسبب الحكم إيدي ماييه في إثارة غضب جماهير الفريق المصري، بعدما تساهل بشكل غريب في إضاعة إنييمبا للوقت لعدة دقائق، دون تحرك.

وحاول لاعبو الفريق النيجيري إضاعة الوقت بالتحايل على الحكم وإدعاء الإصابات طوال المباراة، مما أدى لاعتقاد الجماهير المصرية بتواطؤ الحكم مع الفريق الضيف، الذي توج باللقب في النهاية.

يد إينرامو



وتصدر الحكم الغاني جوزيف لامبتي المشهد في نصف نهائي دوري الأبطال عام 2010، خلال مباراة الترجي ضد الأهلي.

واحتسب الحكم هدفا سجله مايكل إينرامو، مهاجم الترجي، من لمسة يد واضحة وسط اعتراضات وغضب عارم من لاعبي الأهلي.

وأسفرت هذه اللقطة عن إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف الحكم الغاني بسبب هذا القرار المثير للجدل.

إشارة متعب

كان للحكم جاساما دور أيضا في أحد المشاهد المثيرة في نهائي دوري الأبطال عام 2017، بعدما أثار غضب لاعبي الأهلي المصري بعد مباراة الفريق ضد الوداد ذاته.

وعقب خسارة الأهلي على يد الوداد، وجه عماد متعب، مهاجم الأهلي، رسالة أمام الكاميرات لحكم المباراة، بإشارات تدل على تواطئه وتسببه في تتويج الفريق المغربي، وذلك بعد القرارات العكسية التي ظهرت خلال اللقاء، والتي أعقبت الجدل الذي حدث في مباراة الذهاب التي انتهت بنتيجة 1-1 وشهدت كذلك أحداثا مثيرة للجدل باحتساب هدف للوداد وعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي.

فضيحة سيكازوري

وفي إياب نصف نهائي دوري الأبطال الموسم المنصرم، اتخذ الحكم الزامبي جاني سيكازوري قرارا مثيرا للجدل خلال مباراة الترجي أمام أول أغسطس الأنجولي.

وقام الحكم بإلغاء هدف للفريق الأنجولي دون سبب واضح، رغم عدم وجود أي مخالفة من أول أغسطس، ليسهم بشكل كبير في تأهل الترجي للمباراة النهائية، حيث فاز أول أغسطس ذهابا بهدف نظيف، وخسر إيابا 2-4، وحال احتساب الهدف الملغى كانت النتيجة ستؤهل الفريق الأنجولي.

واتخذ "الكاف" موقفا حاسما ضد الحكم بإيقافه بعدما أوضحت لجنة الانضباط في تقريرها أن الحكم كان متحيزا بشكل واضح للفريق التونسي، بالإضافة لوجود شبهات في تقديم رشوة تسببت في وصول الترجي للنهائي.