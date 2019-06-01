هل تنزعجُ نوال الزغبي من محاولات تقليدها؟ هذا ما كشفته لـ"فوشيا"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحتفلُ الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بنجاح ألبومها الأخير "كده باي" الذي يُشكّل عودة قوية لها على الساحة الفنية بخاصة بعد تجدُّد تعاونها مع شركة "روتانا".

الزغبي تثبت يومًا بعد يوم أنها جديرة بأن تكون نجمة "ذهبية" تترك بصماتها المميّزة على الساحة وتمضي قُدمًا لتحقيق المزيد من النجاحات.

وشاركت الزغبي في السباق الرمضاني للسنة الثانية على التوالي مع شركة "إيغل فيلمز"، وقدّمت شارة مسلسل "بروفا"، وغنّت "لما بتحسبا"، محققةً نسبة مشاهدة كبيرة.

الفيديو المُرفق، يعرضُ المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع النجمة نوال الزغبي، إذْ تحدّثت عن علاقتها المتينة بشركة "إيغل فيلمز" والممثلة ماغي بو غصن، فضلًا عن كشفها لما تُحضّره من جديد على الساحة الفنية.