عبير منير: أنا مُسالمة جدًا.. وأحمد السقا أوجع القلوب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية عبير منير، إنها لا تُمانع الظهور في برنامج "شيخ الحارة" المثير للجدل، والذي تُقدّمه الإعلامية بسمة وهبة، مشيرةً إلى أنها مسالمة جدًا لا تحب المشاكل وليس لديها أسرار تخاف منها.

وأضافت عبير لـ "فوشيا"، أنها لا تعرف سبب توقف عرض البرنامج وموقف بسمة وهبة مما حدث.

وأشادت منير بالأداء المتميز للفنان أحمد السقا، وقدرته على تجسيد دور الصعيدي بشكل أوجع قلوب الناس واستطاع من خلاله أن يبهر الجميع بالأداء السهل المتميز فـي"ولد الغلابة"، موضحةً أنها لا تستطيع أن تقارن بين السقا ومحمد رمضان لأنها لم تشاهد حتى الآن مسلسل "زلزال".

وكشفت عبير منير في فيديو "فوشيا" عن سر إطلالتها واختيارها للعباءة الرمضانية واسم مصممة الأزياء التي تعاونت معها.