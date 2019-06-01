جومانا مراد تنشر مقطع فيديو أثناء وصولها إلى السعودية لأداء العمرة

نشرت الفنانة جومانا مراد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مقطع فيديو لها أثناء وصولها إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.

اقرأ أيضا:الفنانة جومانا مراد تُثير الجدل بشأن اعتناقها الإسلام

وعلقت جومانا قائلة: "أسأل الله بحق هذا الشهر الكريم وهذه الليالي المباركة أن يعم الخير والسلام على جميع دول العالم، وأن يتقبل عمرتنا ودعاءنا".

Advertisements

يذكر أن آخر أعمال جومانا مراد في السينما المصرية فيلم "الحفلة" الذي شارك في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم أحمد عز ومحمد رجب وروبي.

قد يهمك أيضا:جومانا مراد تسافر إلى الولايات المتحدة لقضاء إجازة مع أسرتها

جومانا مراد تحضر مفاجأة جديدة لجمهورها