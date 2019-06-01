جومانا مراد تنشر مقطع فيديو أثناء وصولها إلى السعودية لأداء العمرة

نشرت الفنانة جومانا مراد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مقطع فيديو لها أثناء وصولها إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.
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وعلقت جومانا قائلة: "أسأل الله بحق هذا الشهر الكريم وهذه الليالي المباركة أن يعم الخير والسلام على جميع دول العالم، وأن يتقبل عمرتنا ودعاءنا".
يذكر أن آخر أعمال جومانا مراد في السينما المصرية فيلم "الحفلة" الذي شارك في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم أحمد عز ومحمد رجب وروبي.
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