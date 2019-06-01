نانسي عجرم تُحيي حفلًا غنائيًا في مصر الجديدة

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، حفلًا غنائيًا ضمن سلسلة السهرات الرمضانية الذي يُحيها نجوم الغناء والطرب، وذلك بأحد الأماكن العامة في مصر الجديدة.

وافتتحت نانسي عجرم حفلها بأغنية "ماتيجي هنا وأنا أحبك، وحرصت علي تحية الجمهور وتهنئتهم بشهر رمضان واقتراب حلول عيد الفطر المبارك، ثم انطلقت لتقدم عددًا كبيرًا من أغانيها المُميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها "يا بنات " ،"اخاصمك آه" ،"قول تاني كده" ، "ياسلام " ، "احساس جديد"، "معقولة الغرام" و"أنت مصري"، بالإضافة إلي " بدنا نولع الجو" وغيرها ممن تفاعل معها الجمهور في أجواء ساحرة .

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