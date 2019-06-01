شكرا لقرائتكم خبر عن أعرف طريقة عمل "الساحرة الحمراء" فى Game of thrones.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الممثلة كاريس فان هوتين، صاحبة شخصية الساحرة الحمراء "مليساندرى" فى مسلسل Game of thrones الشهير، بعض الصور من كواليس مشهدها الأخير فى الحلقة الثانية من المسلسل.

وظهرت ساحرة آلهة النور فى الصور التى نشرتها عبر حسابها الشخصى منذ قليل، وهى تزيل من على وجهها القناع الذى تلاشي فى آخر مشهد لها بعد انتهاء الحرب الكبرى، وانصهارها تحت أشعة الشمس أمام وينترفيل، وصورة أخرى لمعصم يديها بعد تحويلها لسيدة مسنة من عمليات المكياج.

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وأسدل الستار على مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.