شكرا لقرائتكم خبر عن "كازابلانكا" فى قائمة انتظار الجماهير قبل انطلاق عرضه فى السينمات بـ48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجاح كبير حققه برومو فيلم "كازابلانكا" بطولة النجم أمير كرارة، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى عيد الفطر، من إنتاج شركة "سينرجى"، حيث احتوى البرومو على العديد من عوامل الجذب، وظهر نجم العمل أمير كرارة فى عدة مشاهد أكشن بين البر والبحر تم تنفيذها بحرفية شديدة، بالإضافة إلى الشكل الجديد الذى ظهر به النجم الأردنى إياد نصار، والمتوقع أن يكون الفيلم نقطة تحول فى مشواره الفنى، بالإضافة إلى التواجد الجيد من حيث الأداء والظهور المميز للفنان عمرو عبد الجليل فى المشاهد القليلة التى ظهر فيها عبر البرومو، وكذلك الفنانان غادة عادل ومحمود البزاوى.

وحقق البرومو أعلى نسب مشاهدة على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى، إذ حصد 12 مليون مشاهدة، ونال إشادات من النقاد والصحافة، نظرا لمشاهد الأكشن والمطاردات التى تم تنفيذها على يد فريق أكشن بلغارى، وينتظر الجمهور طرح الفيلم مساء يوم الإثنين المقبل فى جميع دور العرض.

فيلم "كازابلانكا" بطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم أميرة كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوى وأحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، وإخراج بيتر ميمى.