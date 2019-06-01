شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم دراما رمضان يودعون بلاتوهات التصوير.. أبرزهم رمضان وياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل إنتهاء الماراثوان الرمضانى بـ 72 ساعة، ودع نجوم الدراما بلاتوهات التصوير بشكل نهائى، خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما استغرق الموسم الدرامى ما يقرب من 4 أو 5 أشهر ما بين تحضيرات وتصوير وتغيير مواقع التصوير وتغيير الديكورات وخلافه.

وكان أبرز المنتهين من تصوير مشاهدهم، التى استمرت حتى يوم أمس الجمعة، النجم محمد رمضان بمسلسله "زلزال"، والذى حقق نجاحا كبيرا منذ إنطلاق عرض أولى حلقاته، من تـأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجى .

كما صورت النجمة ياسمين عبد العزيز أخر مشاهدها أمس داخل إحدى الفيلات على الطريق الصحراوى، وجمعت المشاهد كل من ياسمين وفتحى عبد الوهاب وأحمد صلاح حسنى، والمسلسل من تأليف هشام جمال وعبد الله حسن، وإخراج حسام على، وإنتاج سينرجى.

Advertisements

كذلك انتهى النجم ياسر جلال من تصوير أخر مشاهده أمس الجمعة، داخل أحد مواقع التصوير فى شبرامنت، وجمعت المشاهد كل من هبة عبد الغنى وإيمان العاصى، المسلسل من تأليف هانى سرحان، ومن إخراج حسين المنباوى، ومن إنتاج شركة سينرجى.

كما انتهى النجم مصطفى شعبان من تصوير مشاهده ضمن مسلسله "أبو جبل" ، والذى لاقى نجاحا كبيرا منذ عرضه، المسلسل من تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح.

كما ينتهى النجم محمد إمام من تصوير أخر مشاهد مسلسله "هوجان"، والذى حصل على نسب مشاهدة عالية، فضلا عن إشادات كبيرة من النقاد والصحافة، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل، ومن إنتاج سينرجى، كما تنتهى النجمة دنيا سمير غانم من تصوير مسلسلها "بدل الحدوتة 3"، خلال ساعات، لتكون أخر المنتهين من تصوير الموسم الرمضانى، والعمل من إخراج خالد الحلفاوى.