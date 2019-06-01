مصطفى هريدي: اختفيتُ لهذا السبب.. وظهوري مع تامر حسني مؤخرًا عوّضني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعرب الفنان المصري مصطفى هريدي عن سعادته لمشاركته في إعلان النجم تامر حسني والفنانة نانسي عجرم، وردود الأفعال التي تلقاها بعد ظهوره، موضحًا أنه لم يلتق بتامر منذ فترة طويلة، ولكن تجمعهما علاقة صداقة وحب قوية ظهرت للجمهور من خلال الإعلان.

وقال هريدي لـ "فوشيا" خلال مشاركته في حفل سحور "روتانا" السنوي، إنه يتابع بعض مسلسلات رمضان، وفي مقدمتها "ولد الغلابة" للفنان أحمد السقا، الذي استطاع أن يقدم ويرسم الشخصية الصعيدية بشكل بسيط ومختلف وسهل، مشيرًا إلى أن الفنان محمد إمام استطاع أن يعيد اكتشاف نفسه في "هوجان" ويقدّم شخصية جديدة تمامًا عليه.

وكشف الفنان المصري مصطفى هريدي في فيديو "فوشيا" عن آخر أعماله الفنية، وما إذا كان هناك عمل مشترك مع الفنان تامر حسني في الوقت القريب.