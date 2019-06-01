حسن حسني يمر بأزمة صحية

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"الخليج 365" من القاهرة: تعرض الفنان القدير حسن حسني لأزمة صحية طارئة نقل على اثرها لأحد المستشفيات الخاصة حيث تكفلت المجموعة المتحدة التي يترأسها المنتج تامر مرسي بعلاجه.

ولم يكشف بعد عن تفاصيل وضعه الصحي خلال الفترة الحالية خاصة وانه يعاني من المرض منذ فترة، وهو ما استلزم سفره للخارج وتحديداً العاصمة الفرنسية باريس اكثر من مرة.

ويتابع مجلس نقابة الممثلين حالة الفنان القدير خلال الفترة الحالية حيث تم التأكد من توافر جميع الامكانيات اللازمة لعلاجه من أزمته الصحية وسط انباء متضاربة عن اصابته بسرطان الرئة دون ان يكون هناك تأكيد أو نفي من عائلته.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.