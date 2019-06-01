روبرت باتينسون سيؤدي دور "باتمان"

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وكالات: اختير الممثل البريطاني روبرت باتينسون ليؤدي دور "باتمان" في فيلم جديد متفوقا على ممثلين آخرين منهم نيكولاس هولت، على ما أوردت مجلة "فراييتي" المتخصصة.

وسيؤدي نجم سلسلة أفلام "توايلايت" البالغ من العمر 33 عاما دور البطل الخارق في فيلم بعنوان "ذي باتمان" من إخراج مات ريفز الذي أخرج الفيلمين الأخيرين من "بلانيت أوف ذي إيبس"، على ما أوضحت المجلة.

ومن المقرر أن ينطلق التصوير خلال الأشهر المقبلة على أن يعرض الفيلم في حزيران/يونيو 2021.

ولم تؤكد ناطقة باسم شركة "وورنر براذرز" الخبر لوكالة فرانس برس واكتفت بالقول "يمكنني أن أؤكد أننا نجري مفاوضات". ولم يرد وكيل أعمال باتينسون على الفور للتعليق.

وباتينسون الذي أدى دور مصاص الدماء إدوارد كولين في أفلام "توايلايت" (2008-2012) حظي بشهرة كبيرة وأصبح يملك قاعدة واسعة من المعجبين.

وأخيرا، شارك بدور البطولة إلى جانب جولييت بينوش في فيلم الخيال العلمي "هاي لايف" للمخرجة الفرنسية كلير دوني وحظي أداؤه بإعجاب النقاد.

كذلك، شارك في فيلم الرعب "ذي لايتهاوس" الذي عرض خلال مهرجان كان السينمائي هذا العام وكانت ردود الفعل عليه إيجابية.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.