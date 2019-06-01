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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. بيت دافيدسون محترف رغم ظهوره الأول علي منصة عرض Alexander Wang والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك أمس النجم الكوميدي بيت دافيدسون بعرض أزياء " Alexander Wang " الذي اقيم في مركز روكفلر في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وبالرغم من أن هذا هو الظهور الأول علي منصة عرض خاصة بالأزياء ، إلا أن النجم البلغ من العمر 25 عام استطاع أن يبهر الحضور و الذين أثنوا علي اطلالته و ادائه .
فقد ظهر بيت دافيدسون مرتديا بنطلون من اللونين الأبيض و الأسود ، و"تي شيرت" استعرض من خلاله رسومات التاتو التي تملأ ذراعيه وصدره.
بيت دافيدسون
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