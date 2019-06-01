شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..اسمع أغنية توف لو الجديدة " Glad He’s Gone " والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية توف لو أغنيتها السينجل الجديدة " Glad He’s Gone " والأغنية هي واحدة من أغنيات ألبومها المقبل " Sunshine Kitty " والذي من المقرر أن يتم إطلاقه قبل نهاية العام .
وتفاجئ قطاع كبير من محبي ومعجبي النجمة الشهيرة بأطلاقه كليب علي قناتها الخاصة علي "يوتيوب" وهي تغني" Glad He’s Gone " و كانت تبدو توف لو بإطلالة غير منسقة تماما معتمده علي ارتداء قميص ذو اكمام طويلة بشكل مبالغ فيه بينما ظهرت بتصفيفه شعر عشوائية .
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