نسرين طافش بإطلالة كلاسيكية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365: شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت "طافش" خلال الصور بإطلالة كلاسيكية مميزة، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يذكر إن نسرين طافش يعرض لها في رمضان مسلسل "مقامات العشق" بطولة مصطفى الخانى، ويوسف الخال، ولجين إسماعيل، وقمر خلف، ومروة الأطرش، تأليف محمد البطوش، وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.

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