سيرين عبد النور بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور جمهورها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت "لامتا" خلال الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، مرتدية فستان من اللون الأبيض، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يذكر أن الفنانة سيرين عبد النور تشارك في السباق الدرامي لرمضان الجاري، من خلال مسلسل "الهيبة الحصاد" بجانب النجم تيم حسن.

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