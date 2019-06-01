صورة - أنجي وجدان تسترجع ذكريات الطفولة: "ياه لو الواحد يرجع صغير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

استرجعت الفنانة أنجي وجدان ذكريات الطفولة بصورة لها من مرحلة الطفولة مع شقيقها، ونشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وعلقت عليها: "ياه لو الواحد يرجع للزمن ويرجع صغير تاني من غير تفكير ولا هموم ولا مسؤوليات ولا أي وجع دماغ".

وأضافت: "ده أنا وأخويا أيام لما الحياة كانت سهلة ومافيش social media ولا موبايلات ولا أي حاجة والحياة كانت سهلة وبسيطة وكمان كنا أطفال".

يذكر أن آخر أعمال أنجي وجدان مشاركتها في مسلسل مسلسل "طلعت روحي" وشاركها البطولة نيكولا معوض، صفاء الطوخي، نهال عنبر، ومن إخراج رامي رزق الله.

