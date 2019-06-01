شاهد.. وفاء عامر تنشر فيديو مؤثر من الحرم المكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

نشرت الفنانة وفاء عامر مقطع فيديو من داخل الحرم المكي خلال تأديتها مناسك العمرة، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهر الفيديو وفاء عامر وهي تصور شابا يحمل أمه فوق كتفه خلال مناسك العمرة الشريفة، وقالت وفاء: "هذه الست هي عروس العمرة اليوم، اللهم اجعل ابني بار مثل ابنك، ربنا يكرمك ويعطيك الصحة".

يذكر أن الفنانة وفاء عامر تشارك في السباق الدرامي لرمضان الجاري، من خلال مسلسل "حكايتي" بطولة ياسمين صبري، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، جمال عبدالناصر، إدوارد، إخراج أحمد سمير فرج.